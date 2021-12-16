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Сборная Финляндии по буллитам обыграла Чехию на Кубке Первого канала

Сборная Финляндии по буллитам обыграла Чехию на Кубке Первого канала
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Сборная Финляндии по буллитам одержала победу в матче Кубка Первого канала с Чехией со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0). Матч прошёл в Праге на стадионе «О2-Арена».

Счёт в игре на 10-й минуте открыл форвард финской команды Сакари Маннинен, голевой пас на счету Вилле Покки и Маркуса Гранлунда. На 33-й минуте ответную шайбу забросил нападающий сборной Чехии Ян Коварж, которому результативную передачу отдал Милан Гулаш.

Турнирная таблица Еврохоккейтура

Финны вышли вперёд во второй раз на 50-й минуте благодаря усилиям нападающего Антона Левтчи, ему ассистировал Йоонас Кемппайнен. За 11 секунд до конца третьего периода Чехия снова сравняла счёт, отличился Милан Гулаш, которому передачу сделал Коварж.

В серии послематчевых буллитов единственный точный бросок совершил Петер Тиивола.

Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
16 декабря 2021, четверг. 20:00 МСК
Чехия
Буллиты
2 : 2
ОТ
Финляндия
0:1 Маннинен (Покка, Гранлунд) – 09:27' (5x5)   1:1 Коварж (Гулаш) – 32:41' (5x5)   1:2 Левтчи (Кемппайнен) – 47:52' (5x5)   2:2 Гулаш (Коварж) – 59:49' (6x5)
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