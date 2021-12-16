Сборная Финляндии по буллитам обыграла Чехию на Кубке Первого канала

Сборная Финляндии по буллитам одержала победу в матче Кубка Первого канала с Чехией со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0). Матч прошёл в Праге на стадионе «О2-Арена».
Счёт в игре на 10-й минуте открыл форвард финской команды Сакари Маннинен, голевой пас на счету Вилле Покки и Маркуса Гранлунда. На 33-й минуте ответную шайбу забросил нападающий сборной Чехии Ян Коварж, которому результативную передачу отдал Милан Гулаш.
Финны вышли вперёд во второй раз на 50-й минуте благодаря усилиям нападающего Антона Левтчи, ему ассистировал Йоонас Кемппайнен. За 11 секунд до конца третьего периода Чехия снова сравняла счёт, отличился Милан Гулаш, которому передачу сделал Коварж.
В серии послематчевых буллитов единственный точный бросок совершил Петер Тиивола.
- 16 декабря 2021
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