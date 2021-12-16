Видеообзор матча Швеция — Россия на Кубке Первого канала — 2021

Сборная России одержала победу во втором матче на Кубке Первого канала. Подопечные Алексея Жамнова оказались сильнее команды Швеции со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Матч прошёл в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».



Единственную шайбу в игре забросил защитник российской команды Вячеслав Войнов. Никита Гусев сделал передачу на дальнюю штангу, шведский защитник не смог зачистить пятак, после чего Войнов протолкнул шайбу в угол ворот Магнуса Хелльберга.

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Следующий матч сборная России проведёт в субботу, 18 декабря, с командой Чехии. Начало встречи — в 18:30 по московскому времени. Заключительная игра на турнире для подопечных Алексея Жамнова пройдёт в воскресенье, 19 декабря. Соперником станет сборная Финляндии, начало — в 15:30 мск.