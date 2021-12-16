«Очень понравилась». Хелльберг оценил игровую форму сборной России в матче со Швецией

Голкипер сборной Швеции Магнус Хелльберг прокомментировал поражение от сборной России (0:1), а также оценил игровую форму российской команды.



«Мы, естественно, знали, что играть со сборной России на её площадке – очень серьёзное испытание. Знали, что с самого начала команда России будет играть агрессивно. Так и получилось. И сразу же большинство образовалось.



И нам было действительно нелегко в начале, но мы выстояли и дали достойный бой. В целом мы играли хорошо. Очень много было шансов и у нас, и у соперников. Любая команда могла победить. Конечно, тяжело проигрывать. Но надо сказать, что россияне очень хорошо разыграли эту комбинацию, я не видел решающего паса. Ещё и совпадения там случились. Но факт в том, что мы проиграли, это обидно, хотя в целом игра была интересная и я получил большое удовольствие. Но было бы больше, если бы мы выиграли.



Как мне форма сборной России? Форма прекрасная и замечательная. Очень понравилась. Своим русским друзьям и игрокам написал, что форма классная и отличная», — передаёт слова Хелльберга корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.