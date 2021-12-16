Федотов: журналистам интереснее, когда вратари пропускают, а не когда всё ловят

Голкипер сборной России Иван Федотов прокомментировал итоги матча со Швецией (1:0) на Кубке Первого канала.



«Спасибо за поздравления. Тренерский штаб принял решение, что я сыграю два матча. Тут такой скоротечный турнир, всё может поменяться. Сказали «готовься», ну я и сыграл. С канадцами было хорошее начало, чуть более забористое, напорное. Шведы играли строго все 60 минут, хорошо держали шайбу, выполняли установку. С Канадой был более эмоциональный матч, сегодня более дисциплинированный хоккей.



В первой шайбе Канады моей вины нет, но мог сыграть более надёжно. Так сложилась ситуация, что игрок простреливал, я не очень удачно сыграл. Такой вроде лёгкий гол, но мы, слава богу, выиграли, поэтому ничего страшного. Это был прострел. Я смотрел повтор – игрок накатывался, давал на подставление дальнему игроку.

Шипачёв забивал мне между точкой вбрасывания и усов в большинстве, а Алексей Марченко был один, когда мне забивал. Там игрок ложился, и перед воротами играл их нападающий. Разные ситуации. Спрашивают не про сухой матч, а про пропущенные голы в предыдущих? Журналистам интересно, когда пропускают, а не когда всё ловят.



Буду ли играть ещё? Думаю, какой-то план есть, двигаемся от игры к игре. Сейчас у нас один день паузы, дальше тренеры примут решение. Насколько похожи стили ЦСКА и сборной с точки зрения вратаря? Сейчас современный хоккей, каждая система требует, чтобы вратарь играл с шайбой, взаимодействовал с защитниками, потому что вратарь как шестой полевой. Игра клюшкой – важный фактор. Что в сборной, что в ЦСКА от вратарей требуют помогать, так что никакой разницы», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.