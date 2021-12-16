Швеция — Россия: полный матч Кубка Первого канала

Сборная России во втором для себя матче на Кубке Первого канала одержала победу над командой Швеции со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Матч прошёл в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».
Посмотреть полный матч можно на официальном сайте Первого канала.
Единственную шайбу забросил на 48-й минуте защитник сборной России Вячеслав Войнов. Никита Гусев выдержал паузу, сделал передачу на дальнюю штангу, шведский защитник не смог зачистить пятак, позволив Войнову протолкнуть шайбу в угол ворот Магнуса Хелльберга. Также результативный балл заработал Владимир Ткачёв.
Следующий матч сборная России проведёт в субботу, 18 декабря, с командой Чехии. Начало встречи — в 18:30 по московскому времени. Заключительная игра на турнире для подопечных Алексея Жамнова пройдёт в воскресенье, 19 декабря. Соперником станет сборная Финляндии, начало — в 15:30 мск.
- 17 декабря 2021
-
00:00
- 16 декабря 2021
-
23:45
-
23:30
-
23:20
-
23:00
-
22:45
-
22:35
-
22:25
-
22:19
-
22:19
-
22:06
-
22:01
-
21:57
-
21:55
-
21:52
-
21:51
-
21:43
-
21:41
-
21:41
-
21:36
-
21:29
-
21:25
-
21:21
-
21:16
-
21:12
-
21:07
-
20:47
-
20:28
-
20:25
-
20:22
-
20:18
-
19:56
-
19:38
-
19:09
-
19:07