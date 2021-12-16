Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Швеция — Россия: полный матч Кубка Первого канала

Швеция — Россия: полный матч Кубка Первого канала
Комментарии

Сборная России во втором для себя матче на Кубке Первого канала одержала победу над командой Швеции со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Матч прошёл в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».

Посмотреть полный матч можно на официальном сайте Первого канала.

Единственную шайбу забросил на 48-й минуте защитник сборной России Вячеслав Войнов. Никита Гусев выдержал паузу, сделал передачу на дальнюю штангу, шведский защитник не смог зачистить пятак, позволив Войнову протолкнуть шайбу в угол ворот Магнуса Хелльберга. Также результативный балл заработал Владимир Ткачёв.

Календарь Кубка Первого канала

Следующий матч сборная России проведёт в субботу, 18 декабря, с командой Чехии. Начало встречи — в 18:30 по московскому времени. Заключительная игра на турнире для подопечных Алексея Жамнова пройдёт в воскресенье, 19 декабря. Соперником станет сборная Финляндии, начало — в 15:30 мск.

Новость по теме
Сборная России одержала вторую победу на Кубке Первого канала, минимально обыграв Швецию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021