Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица Кубка Первого канала

Вчера, 16 декабря, прошёл второй игровой день Кубка Первого канала по хоккею в Москве на «ЦСКА-Арене» и в Праге на стадионе «О2-Арена».
Сборная России одержала победу над командой Швеции со счётом 1:0. Победную шайбу на 48-й минуте забросил защитник Вячеслав Войнов, голевой пас на счету Никиты Гусева и Владимира Ткачёва.
В другом матче игрового дня сборная Финляндии в серии послематчевых буллитов переиграла команду Чехии со счётом 3:2.
Сборная России возглавляет турнирную таблицу Кубка Первого канала, набрав три очка. На второй строчке команда Финляндии, имеющая в своём активе два балла. На третьей строчке — Чехия, набравшая одно очко за поражение в серии буллитов.
Сегодня, 17 декабря, на Кубке Первого канала пройдёт один матч: сборная Канады сыграет со Швецией. Начало встречи — в 15:00 мск.
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