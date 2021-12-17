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«Флорида» отозвала из «Шарлотт» Григория Денисенко. У него 16 очков в 25 матчах АХЛ

«Флорида» отозвала из «Шарлотт» Григория Денисенко. У него 16 очков в 25 матчах АХЛ
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«Флорида Пантерз» объявила о возвращении в расположение основного состава 21-летнего российского нападающего Григория Денисенко, находившегося в клубе АХЛ «Шарлотт Чекерс».

В недавней игре с «Рочестер Американс» Денисенко оформил дубль и отдал две голевые передачи, а сама встреча в итоге завершилась победой его команды со счётом 11:1. В текущем сезоне на его счету 16 (7+9) очков в 25 матчах в АХЛ при восьми минутах штрафного времени и показателе полезности «-6». В нынешнем сезоне он не провёл ещё ни одной минуты в НХЛ, а в прошлом в семи матчах отдал четыре результативные передачи.

Хоккеист выступает за «Флориду» с сезона-2020/2021. В Континентальной хоккейной лиге он играл за ярославский «Локомотив».

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