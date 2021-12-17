Капризов забросил 11-ю шайбу в сезоне в матче с «Баффало»

В эти минуты в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уйалд» принимает «Баффало Сэйбрз».
На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче в пользу хозяев – 2:1.
В концовке второго периода на 40-й минуте встречи российский нападающий хозяев Кирилл Капризов вывел свою команду вперёд. Капризов забросил шайбу после ассистов одноклубников Алекса Голигоски и Джареда Сперджена.
Также стоит отметить, что в первой заброшенной шайбе тоже поучаствовал российский игрок. Защитник Дмитрий Куликов записал на свой счёт результативную передачу в голе Джона Меррилла. Также ему ещё ассистировал Райан Хартман.
У Капризова в текущем сезоне 29 матчей, в которых он отметился 11 заброшенными шайбами и 22 результативными передачами. Всего в НХЛ у него 38 голов и 46 ассистов.
Куликов же в нынешнем сезоне принял участие в 28 встречах. У него получилось отметиться голом 3 раза и отдать 10 результативных передач. Всего в Национальной хоккейной лиге у защитника 753 матча, 38 голов и 149 ассистов.
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