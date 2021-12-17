Голкипер «Вегаса» Робин Ленер из-за грубого фола не доиграл матч с «Нью-Джерси»

Шведский вратарь клуба «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер не сумел доиграть до конца гостевой матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:3).



В концовке встречи швед получил штраф за неспортивное поведение. В заключительные 15 секунд матча ворота гостей защищал Лоран Броссуа.

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Встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которой «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вегас Голден Найтс», прошла в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.



В составе победителей забивали Дилан Коглан, Уильям Каррье, Вильям Карлссон, Николя Руа и Джонатан Маршессо. У хозяев шайбы забросили Джек Хьюз, Томаш Татар и Джимми Веси.



Ранее стало известно, что Робин Ленер отказался от выступления за сборную Швеции на Олимпиаде, которая пройдёт в 2022 году в Пекине (Китай). Он отказался от возможности играть за сборную Швеции на Олимпийских играх по состоянию здоровья. Вратарь и его психиатр решили, что в его интересах не ехать на Игры.