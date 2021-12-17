Гонка бомбардиров НХЛ: Овечкин уступил первое место Макдэвиду

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал автором двух голевых передач в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (5:2).
Таким образом, 24-летний форвард вышел на первое место в списке бомбардиров текущего сезона НХЛ. На счету Макдэвида 47 (16+31) очков в 28 встречах. Вторую строчку делят его одноклубник — Леон Драйзайтль и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. У обоих по 46 результативных баллов.
Немецкий форвард «нефтяников» забросил 23 шайбы и отдал 23 голевых передачи, на счету Овечкина 21 заброшенная шайба и 25 результативных пасов.
«Эдмонтон» занимает восьмое место в таблице Западной конференции, после 28 матчей набрав 34 очка. «Вашингтон» — на пятой строчке Востока, имея в своём активе 41 балл после 29 встреч.
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