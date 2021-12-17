«Ак Барс» опубликовал забавный ролик в стиле передачи «Кто хочет стать миллионером?»
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Казанский «Ак Барс» опубликовал забавное видео в официальном инстаграм-аккаунте.
Ролик сделан в стиле игры «Кто хочет стать миллионером?» и называется «Кто хочет стать Акбарсионером?». В нём представлено два фрагмента с главным тренером клуба Дмитрием Квартальновым, а также капитаном клуба Данисом Зариповым, на которых обыгрываются знаменитые видео с ними.
Видео можно посмотреть в инстаграм-аккаунте ХК «Ак Барс».
Казанский клуб в настоящий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 39 матчей имея в своём активе 51 балл. В следующей встрече подопечные Дмитрия Квартальнова сыграют дома с «Трактором». Матч пройдёт во вторник, 21 декабря. Начало — в 19:00 по московскому времени.
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