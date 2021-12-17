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Виктор Сведберг подпишет контракт с «Авангардом»

Виктор Сведберг подпишет контракт с «Авангардом»
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Защитник Виктор Сведберг, который расторг контракт с ЦСКА, в ближайшее время станет игроком омского «Авангарда», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Хоккеист выступал за московскую команду с июня 2021-го. За это время Сведберг провёл 33 матча в регулярном чемпионате КХЛ за ЦСКА и набрал в них три очка: забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

С сезона-2018/2019 Сведберг выступал в КХЛ за нур-султанский «Барыс», за который провёл 84 матча и набрал 22 очка (6+16) при показателе полезности «+24».

В этом, 2021 году Виктор Сведберг, получивший казахстанское гражданство, сыграл на чемпионате мира по хоккею, завершившемся в Риге. В составе сборной Казахстана он принял участие в 6 матчах и набрал 4 очка (1+3).

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