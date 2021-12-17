«Сент-Луис» отправил Костина в АХЛ восстанавливаться после травмы
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«Сент-Луис Блюз» отправил российского нападающего Клима Костина в фарм-клуб «Спрингфилд Тандербёрдс», выступающий в АХЛ, на тренировку, сообщает официальный сайт «Сент-Луиса».
22-летний форвард получил повреждение верхней части тела 24 ноября, а 28-го был добавлен в список долгосрочно травмированных. Костин травмировался в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (2:4).
В текущем сезоне 22-летний форвард принял участие в 18 матчах, набрав 5 (2+3) очков при показателе полезности «-1». Всего на его счету 24 матча в НХЛ, в которых он набрал 7 (3+4) баллов при общей полезности «-1».
Костин был выбран «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2017 года под общим 31-м номером.
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