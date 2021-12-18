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Гавриков отреагировал на неудачный отрезок «Коламбуса» в НХЛ

Гавриков отреагировал на неудачный отрезок «Коламбуса» в НХЛ
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Российский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков прокомментировал неудачный старт своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

В последних 10 матчах «Блю Джекетс» одержали одну победу в основное время (2-7-1). С 29 очками после 28 матчей «Коламбус» занимает пятое место в Столичном дивизионе и на шесть баллов отстаёт от идущего впереди «Питтсбурга».

«Всегда нужно искать возможности победить. Самая важная вещь для нас — это два набранных очка. И не имеет большого значения, как мы этих побед будем добиваться. Мы просто должны находить способы выигрывать, это самое главное», — цитирует Гаврикова русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

Накануне «Коламбус» со счётом 2:5 проиграл в гостях «Эдмонтону». Следующий матч «Блю Джекетс» проведут в ночь на вторник по московскому времени в гостях с «Баффало».

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