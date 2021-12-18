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«Вегас» обыграл «Рейнджерс» в серии послематчевых буллитов

«Вегас» обыграл «Рейнджерс» в серии послематчевых буллитов
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Бретт Хауден, Дилан Коглан, а решающий буллит реализовал Джонатан Маршессо. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Мика Зибанеджад и Крис Крайдер.

На счету российского голкипера Александра Георгиева 28 сейвов. Его соотечественник из команды соперников – нападающий Евгений Дадонов очков не набрал.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2021, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Хауден (Каррье, Колесар) – 06:49' (5x5)   1:1 Зибанеджад (Крайдер, Миллер) – 20:17' (5x5)   2:1 Крайдер (Зибанеджад, Строум) – 30:25' (5x4)   2:2 Коглан (Хаг, Хауден) – 54:44' (5x5)   2:3 Маршессо – 65:00' (ПБ)
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