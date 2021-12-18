«Вегас» обыграл «Рейнджерс» в серии послематчевых буллитов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.
В составе победителей забивали Бретт Хауден, Дилан Коглан, а решающий буллит реализовал Джонатан Маршессо. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Мика Зибанеджад и Крис Крайдер.
На счету российского голкипера Александра Георгиева 28 сейвов. Его соотечественник из команды соперников – нападающий Евгений Дадонов очков не набрал.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
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