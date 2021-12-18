«Вегас» обыграл «Рейнджерс» в серии послематчевых буллитов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.



В составе победителей забивали Бретт Хауден, Дилан Коглан, а решающий буллит реализовал Джонатан Маршессо. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Мика Зибанеджад и Крис Крайдер.



На счету российского голкипера Александра Георгиева 28 сейвов. Его соотечественник из команды соперников – нападающий Евгений Дадонов очков не набрал.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.