Гонка снайперов НХЛ: Овечкин сократил отставание от Драйзайтля до одного гола

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.



В составе победителей забивали российский нападающий Александр Овечкин, Бретт Лисон, Даниэль Спронг, Конор Шири и Майкл Сгарбосса. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Бренден Диллон и Джош Моррисси.

36-летний капитан столичной команды в этой игре забросил свою 752-ю шайбу в НХЛ. В нынешнем сезоне на счету Овечкина 22 гола, что является вторым результатом в гонке снайперов. Российский форвард до одного гола сократил отставание от лидирующего нападающего «Эдмонтона» Леона Драйзайтля, в активе которого 23 точных попадания. Отметки в 20 шайб в этом сезоне на данный момент также достиг только нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс.