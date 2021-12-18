Овечкин забил 49 голов франшизе «Виннипега». Столько же от него пропустила только «Тампа»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей забивали российский нападающий Александр Овечкин, Бретт Лисон, Даниэль Спронг, Конор Шири и Майкл Сгарбосса. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Бренден Диллон и Джош Моррисси.

36-летний капитан столичной команды в этой игре забросил свою 752-ю шайбу в НХЛ. 49 из этих 752 голов пришлись на долю франшизы «Виннипега» (с учётом истории «Атланты Трэшерз»), что является лучшим результатом для Овечкина по голам в ворота одного из клубов НХЛ. Столько же шайб от Александра пропустила только «Тампа-Бэй Лайтнинг». На третьем месте располагается «Каролина Харрикейнз», чьи ворота Овечкин поражал 44 раза. Следом идут «Флорида Пантерз» (43) и «Филадельфия Флайерз» (42).