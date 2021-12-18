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Овечкин забил 49 голов франшизе «Виннипега». Столько же от него пропустила только «Тампа»

Овечкин забил 49 голов франшизе «Виннипега». Столько же от него пропустила только «Тампа»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей забивали российский нападающий Александр Овечкин, Бретт Лисон, Даниэль Спронг, Конор Шири и Майкл Сгарбосса. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Бренден Диллон и Джош Моррисси.

36-летний капитан столичной команды в этой игре забросил свою 752-ю шайбу в НХЛ. 49 из этих 752 голов пришлись на долю франшизы «Виннипега» (с учётом истории «Атланты Трэшерз»), что является лучшим результатом для Овечкина по голам в ворота одного из клубов НХЛ. Столько же шайб от Александра пропустила только «Тампа-Бэй Лайтнинг». На третьем месте располагается «Каролина Харрикейнз», чьи ворота Овечкин поражал 44 раза. Следом идут «Флорида Пантерз» (43) и «Филадельфия Флайерз» (42).

От Овечкина пострадал уже 151 вратарь. Но до главного «киллера» НХЛ ему ещё далеко От Овечкина пострадал уже 151 вратарь. Но до главного «киллера» НХЛ ему ещё далеко
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