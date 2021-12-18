Радулов не забивает 19 матчей подряд. Он худший игрок «Далласа» по полезности

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Нападающий «Далласа» Александр Радулов отыграл чуть больше 20 минут, не отметившись результативными действиями и завершив матч с коэффициентом полезности «-2». Россиянин не забивает 19 матчей подряд. Последний раз 35-летний Радулов забрасывал шайбу 28 октября в матче с «Вегас Голден Найтс» (2:3 ОТ).

Кроме того, у форварда худший показатель полезности в команде — "-13".

Напомним, в текущем сезоне Радулов принял участие в 26 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 11 (1+10) очков.