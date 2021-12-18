Худший сезон Радулова в НХЛ. Ошибся у своих ворот, подарив русский гол «Сент-Луису»

Давайте назовём вещи своими именами. Александр Радулов выглядит просто ужасно в этом сезоне НХЛ. В последний и единственный раз в нынешней регулярке 35-летний форвард отличился ещё 28 октября, когда сумел поразить ворота «Вегас Голден Найтс». С тех пор нападающий «Далласа» провёл 18 матчей подряд, отметившись только девятью голевыми передачами. График в 0,5 очка за матч можно было бы назвать приемлемым для игрока нижних звеньев, но точно не для хоккеиста с контрактом в $ 6,25 млн за год.

Нынешний сезон последний для Радулова по его действующему контракту. Сейчас нападающий занимает пятое место в списке самых высокооплачиваемых игроков «Далласа», а после окончания сезона-2021/2022 опытному россиянину будет уже 36 лет. С большей долей вероятности можно предположить, что следующий контракт может стать последним в карьере Радулова. И с такой игрой россиянину остаётся только мечтать о сохранении прежнего оклада.

Очередной матч регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» снова не принёс Радулову никаких позитивных эмоций. В конце второго периода, когда его команда уже уступала в счёте (0:1), россиянин допустил зевок у своих ворот. Александр должен был выводить шайбу из зоны защиты, но действовал слишком медленно и позволил себя опередить своему соотечественнику Павлу Бучневичу. Проводящий дебютный сезон за «Сент-Луис» россиянин бросился на лёд и в падении выбил шайбу у Радулова точно на Владимира Тарасенко, который броском с разворота расстрелял ворота Брэйдена Холтби.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Вокруг 30-летнего россиянина не утихают разговоры о возможном обмене из стана «музыкантов», но Владимир своей игрой не даёт ни малейших поводов говорить о том, что эти слухи каким-либо негативным образом влияют на его настрой. Шайба в ворота «Далласа» стала для Тарасенко уже 10-й в текущем чемпионате при 17 результативных передачах в 30 матчах. Вторым ассистентом в голе стал ещё один россиянин – Иван Барбашёв.

Что касается Радулова, то 35-летний форвард и раньше не отличился повышенной надёжностью в зоне защиты, но если раньше этот недостаток, ему удавалось перекрывать огромной заряженностью в чужой зоне, то в этом сезоне слишком явственно в глаза бросается тот факт, насколько медленным стал Александр. Неслучайно, с показателем полезности «-13» он является абсолютно худшим игроком в составе своей команды по данной статистической номинации. Немногим лучше складываются дела и у других записных лидеров «звёзд» — Тайлер Сегин имеет «-12» в графе полезности, а шведский защитник Йон Клингберг уже успел заработать «-10».

Во-многом из-за настолько слабой игры своих лидеров «Даллас» и переживает тяжёлые времена в нынешнем сезоне. В третьем периоде команде Рика Боунесса отыграться не удалось, хотя у неё и была надежда на спасение.

Сначала Бучневич не реализовал буллит на седьмой минуте заключительного отрезка, а затем отличился Джейсон Робертсон. У гостей было восемь минут на ликвидацию минимального преимущества «Сент-Луиса», но «блюзмены» смогли отстоять свою победу. Приговор «звёздам» подписал всё тот же Тарасенко, реализовавший большинство и оформивший дубль. А окончательный счёт установил Барбашёв, поразивший пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Если вынести за скобки минувший сезон, который Радулову на 100% перечеркнула травма, то нынешний чемпионат на данный момент является абсолютно худшим в карьере Александра по всем показателям. Достаточно сказать, что впервые за девять лет в НХЛ он имеет отрицательный показатель полезности. В этой связи довольно любопытно видеть заявление менеджера сборной России Ильи Ковальчука, заверяющего, что форвард точно будет играть в сборной на Олимпиаде.

«В Америке с ребятами встречались, общались. С теми же Панариным, Радуловым. Была задача поговорить с игроками, которые давно не были в сборной, услышать, что они думают, какие у них пожелания. Увидели один позитив, ребята рвутся в сборную на Олимпиаду. Как я разговаривал с ребятами? Спрашивал, будут ли они играть в сборной? Нет, я тому же Радулову просто сказал со своей стороны: «Будешь играть в сборной!», — говорил Ковальчук на днях в подкасте «Коммент.шоу».

Если допустить, что игроки НХЛ всё-таки поедут на Олимпиаду в Пекин, во что к огромному сожалению с каждым днём верится всё с большим трудом, то нужно честно признать, что Радулов может отправиться в столицу Китая, если только исключительно за прошлые заслуги. В нынешнем сезоне он и близко не иаиграл на включение в состав национальной команды по спортивному принципу. Лучшие времена в карьере Радулова похоже уже в прошлом.