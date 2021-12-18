Овечкин повторил рекорд по голам в первых 30 матчах сезона для игроков в возрасте 36+ лет

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.



На последней минуте матча отметился голом и российский нападающий Александр Овечкин. Форварду гостей удалось забросить шайбу в пустые ворота, ассистировал ему Даниэль Спронг. Таким образом, российский нападающий забросил 22-ю шайбу в 30 матчах текущего сезона.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Овечкин вышел на первое место по количеству голов в первых 30 встречах сезона для игроков, которым не менее 36 лет. По этому показателю он сравнялся с экс-форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Бренданом Шенаханом, который в сезоне-2006/2007 забросил столько же шайб. На тот момент нападающему было 37 лет.