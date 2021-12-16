«Почти немыслимо». Экс-одноклубник Гретцки — об успехах Овечкина в погоне за рекордом

Бывший защитник «Эдмонтон Ойлерз» и экс-одноклубник Уэйна Гретцки Рэнди Грегг поделился мнением о погоне нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом легендарного канадца.

Как отмечает The Score, Грегг считает успехи россиянина «почти немыслимыми». Погоня за рекордом — дань превосходству. В то же время она пробуждает в памяти Грегга воспоминания обо всём, что делало Гретцки превосходным, включая то, как он вёл игру, и отсутствие эгоизма. Заслуженное доверие окупилось: Гретцки только дважды забил в овертаймах в регулярном сезоне, но отдал 15 результативных передач.

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4. Овечкин открыл счёт в начале второго периода, забив свой 274-й гол в большинстве, сравнявшись по этому показателю с рекордсменом НХЛ Дэйвом Андрейчуком.