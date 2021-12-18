Тарасенко благодаря дублю в ворота «Далласа» смог превзойти достижения Саттера и Демитры

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей двумя заброшенными шайбами отметился россиянин Владимир Тарасенко. Первую шайбу нападающий забросил в равных составах, вторую — при игре в численном большинстве.
Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Тарасенко вышел на четвёртое место в истории «блюзменов» по количеству матчей, в которых хоккеист забивал не менее одной шайбы в равных составах и при игре в большинстве. На счету россиянина 19 таких встреч. По этому показателю форвард обошёл Брайана Саттера и Павола Демитру (у них по 18 матчей). Выше находятся Гарри Ангер (22), Берни Федерко (33) и Бретт Халл (59).
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