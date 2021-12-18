Тарасенко вошёл в топ-6 в истории «Сент-Луиса» по матчам с 2+ голами
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей двумя голами отметился россиянин Владимир Тарасенко. Первую шайбу нападающий забросил в равных составах, вторую — при игре в численном большинстве.
Как отмечает NHL Public Relations, это был 33-й матч Тарасенко за «блюзменов», в котором россиянин забил не менее двух голов. Он стал шестым игроков в истории «Сент-Луиса», которому покорилось это достижение. Больше лишь у Брендана Шенахана (36), Брайана Саттера (45), Гарри Унгера (47), Берни Федерко (57) и Бретта Халла (120).
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