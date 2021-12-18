Третьяк — о Евротуре: вся страна говорит о победе над Канадой. Может, таким будет финал ОИ

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением об игре сборной России на Кубке Первого канала. Команда, возглавляемая штабом во главе с Алексеем Жамновым, одержала победы во встречах с Канадой (4:3) и Швецией (1:0).



«Тяжёлые, но интересные матчи. Особенно интересной для болельщиков, конечно, была встреча с Канадой. В каком бы состоянии команды ни были, их игра всегда вызывает особый интерес. Почти вся страна говорит об этой победе. Может быть, такой финал нас ждёт и на Олимпиаде.



Второй матч турнира против Швеции сложился тяжелее. Шведский вратарь играл хорошо. Соперник был посвежее — всё-таки мы проводили второй матч за два дня, это сказывалось. Ошибки есть. Но тренеры знают, что делать. Самое главное — две победы. Это очень хорошо.



Кто из этой команды может попасть на Олимпиаду? Сейчас не хотел бы никого выделять. Оценки пусть дают тренеры. Не всё получается, но ребята стараются. Самое главное — есть дух, желание биться за команду. Изнутри заметно, что коллектив сплочённый, живёт как семья», — приводит слова Третьяка РБК.

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