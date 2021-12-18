Организаторы МЧМ-2022 в Канаде не планируют ограничивать посещаемость матчей из-за COVID

Организаторы МЧМ-2022 в Эдмонтоне и Ред-Дире не планируют ограничивать посещаемость матчей турнира.
Ранее власти Онтарио решили сократить допустимое число зрителей во время спортивных соревнований до 50% от вместимости арен, а «Монреаль Канадиенс» сыграл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (3:2 Б) при пустых трибунах. Ограничения были введены из-за быстрого распространения омикрона — нового штамма коронавируса.
«Мы каждый день находимся на связи с властями провинции Альберта и местными органами здравоохранения. Они анализируют ситуацию в других провинциях. Мы проводим обсуждения, но на данный момент у нас нет планов по сокращению вместимости арен. Мы работаем по плану, согласно которому турнир пройдёт при полных трибунах», — приводит слова вице-президента Хоккейной ассоциации Канады Дина Макинтоша CBC.
По его словам, на чемпионат мира продано около 90% билетов.
Команды прибыли для участия в турнире на этой неделе и были помещены на карантин. Перед отъездом в Канаду каждый игрок и член персонала должны были сдать по два теста, которые показали бы отрицательный результат. Также они проверяются на коронавирус каждый день после прибытия. Игрокам с отрицательными результатами тестов будет позволено выйти на лёд, когда начнутся контрольные матчи перед турниром.
МЧМ-2022 пройдёт с 26 декабря по 5 января.
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