Покка — о матче с Россией: просто желаю хорошей и качественной игры

Защитник сборной Финляндии Вилле Покка подвёл итоги встречи со сборной Канады (4:1) и поделился ожиданиями от предстоящего матча с Россией.
«Согласен с главный тренером. Начали хорошо, во втором периоде было очень много проигранных вбрасываний. Приходилось очень много обороняться. Оказываться на обороняющейся стороне от шайбы. В третьем смогли выровнять игру и одержать победу
Ожидания от завтрашнего матча? Россия — хорошая команда, они очень хорошо выступают на этом турнире, очень много хороших игроков. Просто желаю хорошей и качественной игры в завтрашнем матче.
Является ли турнир чем-то особенным для меня? На самом деле каждый раз, когда ты надеваешь свитер сборной — это что-то особенное. Это особый опыт. И очень приятно играть с партнёром, которого ты долго знаешь. Этот опыт оцениваю положительно», — передает слова Покки корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 18 декабря 2021
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