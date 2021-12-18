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Сборная России обыгрывает Чехию после первого периода матча Кубка Первого канала

Сборная России обыгрывает Чехию после первого периода матча Кубка Первого канала
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В эти минуты проходит третий матч сборной России по хоккею в рамках 2-го этапа Евротура — Кубка Первого канала, в котором подопечные Алексея Жамнова встречаются с Чехией. Встреча проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Счёт после первого периода — 3:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 14-й секунде матча Арсений Грицюк вывел сборную России вперёд.

На 8-й минуте россияне отборолись у лицевого борта, далее Егор Коршков из-за ворот отдал пас на пятак, откуда Даниил Вовченко нанёс прицельный бросок — 2:0.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ФХР. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

На 15-й минуте Михаил Григоренко подхватил шайбу, оторвался от защитника и броском с кистей поразил цель — 3:0.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ФХР. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Под занавес первого периода Ян Коварж, подхватив шайбу после отскока, резко бросил точно в ближний угол ворот — 3:1.

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