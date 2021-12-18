Россия — Чехия: Кадейкин выиграл вбрасывание, Грицюк открыл счёт на 14-й секунде

В эти минуты проходит третий матч сборной России по хоккею в рамках 2-го этапа Евротура — Кубка Первого канала, в котором подопечные Алексея Жамнова встречаются с Чехией. Встреча проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Счёт к началу первого периода — 1:0 в пользу хозяев.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная России открыла счёт уже на 14-й секунде встречи. Александр Кадейкин выиграл вбрасывание, а Арсений Грицюк броском с кистей запустил шайбу под перекладину. Чешский вратарь Роман Вилл не смог выручить свою команду — 1:0.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ФХР. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Напомним, в предыдущих двух встречах сборная России одержала победы. Сначала была обыграна Канада (4:3), а затем повержена Швеция (1:0).