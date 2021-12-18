Вадим Шипачёв не сыграет с Финляндией в заключительном матче Кубка Первого канала
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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов после матча с Чехией рассказал о том, что даст отдохнуть форварду «Динамо» Вадиму Шипачёву.
«Тяжело играть четыре игры, Вадик Шипачёв сыграл три игры уже. Я говорил, что у нас будет ротация и все будут играть. Завтра, скорее всего, Вадим отдохнёт. Для нас любой матч принципиален. Завтра будем выходить, чтобы побеждать. У нас есть ребята, которые тоже в обойме. Для меня все равны. Я сказал, что будут играть все. Мы проверяем разные сочетания», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, встреча сборных России и Финляндии пройдёт завтра, 19 декабря, в москве на «ЦСКА-Арене» и начнётся в 15:30 мск. Ранее россияне одержали три победы в трёх матчах.
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