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Михайлов объяснил, что нужно сделать хоккеистам сборной, чтобы попасть на Олимпиаду

Михайлов объяснил, что нужно сделать хоккеистам сборной, чтобы попасть на Олимпиаду
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о том, что стоит сделать игрокам сборной России, чтобы попасть на Олимпиаду.

«Все игроки, которые сейчас находятся под знамёнами национальной команды — это потенциальные кандидаты в сборную на Олимпиаду. Приедут энхаэловцы или нет — это вопрос не ко мне, а к тренерскому штабу. Но самых лучших, которые сейчас проявляют себя, они, конечно, будут брать на заметку. Если приедут энхаэловцы — это другой вариант. В таком случае тренеры будут думать… Если же не приедут, то будут смотреть, кто хорошо выступил на Кубке Первого канала.

Никого не хочу выделять. Одну игру первый сыграл хорошо, вторую — хуже. Завтра сборная сыграет с Финляндией — в таком случае можно будет подводить итоги: кто действительно кандидат в сборную, а кому надо задуматься над своей игрой. Для того чтобы попасть в олимпийскую сборную, в каждой игре надо показывать стабильный результат. Не просто, что сегодня так, а завтра уровнем ниже — ты должен показывать стабильный уровень», – сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, сборная России лидирует на турнире, набрав девять очков в девяти играх. В заключительном матче россияне сыграют с командой Финляндии 19 декабря в 15:30 мск.

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