Тренер «Оттавы»: потерять Зайцева больно, он элитный защитник

Российский защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев получил травму нижней части тела, из-за которой может пропустить Олимпиаду-2022. В прошедшей встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» он провёл на льду 4 минуты и 26 секунд, не успев отличиться результативными действиями. Главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит прокомментировал потерю игрока.



«Потерять Зайцева больно. Он элитный защитник. Он недооценён», – цитирует Смита TSN 1200 в «Твиттере».



В текущем регулярном чемпионате Зайцев принял участие в 22 матчах, забросив одну шайбу и отдав одну голевую передачу при показателе полезности «-3».



«Оттава» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 19 баллов после 27 матчей. В следующей встрече подопечные Ди Джей Смита сыграют в гостях с «Филадельфией Флайерз» (19 декабря).

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