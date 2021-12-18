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Стало известно, сколько пропустит защитник Никита Зайцев из-за травмы

Стало известно, сколько пропустит защитник Никита Зайцев из-за травмы
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Российский защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев получил травму нижней части тела, из-за которой может пропустить Олимпиаду-2022. В прошедшей встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» он провёл на льду 4 минуты и 26 секунд, не успев отметиться результативными действиями. Главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит прокомментировал потерю игрока.

«Зайцев получил травму пятки в Тампе и выбыл, вероятно, на четыре недели или больше», – цитирует Смита 1200 в «Твиттере».

В текущем регулярном чемпионате Зайцев принял участие в 22 матчах, забросив одну шайбу и отдав одну голевую передачу при показателе полезности «-3».

«Оттава» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 19 баллов после 27 матчей. В следующей встрече подопечные Ди Джей Смита сыграют в гостях с «Филадельфией Флайерз» (19 декабря).

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