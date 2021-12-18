Рижское «Динамо» подписало контакт с Арсеном Хисамутдиновым
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Рижское «Динамо» подписало контракт с нападающим Арсеном Хисамутдиновым, сообщает официальный сайт рижского клуба.
Хисамутдинов воспитанник команды «Нефтехимик», за два сезона сыграл 40 матчей в КХЛ: забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач.
В 2019 году хоккеист был выбран командой «Монреаль Канадиенс» в шестом раунде драфта Национальной хоккейной лиги.
В текущем сезоне Хисамутдинов выступал в Хоккейной лиге Восточного побережья за «Труа-Ривьер Лайонс» и провёл пять матчей, в которых набрал шесть очков: забросил три шайбы и отдал три результативные передачи.
В текущем сезоне рижане провели 38 матчей и набрали в них 30 очков. Сейчас они занимают 12-е место в таблице Западной конференции.
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