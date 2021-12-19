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«Эдмонтон» отыгрался с 0:2 и обыграл «Сиэтл» в основное время

«Эдмонтон» отыгрался с 0:2 и обыграл «Сиэтл» в основное время
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Сегодня, 12 декабря, в Сиэтле на «Климат Плейдж-Арене» «Сиэтл Кракен» принимал «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (2:2, 1:1, 1:0).

В составе победителей дубль оформил Уоррен Фёгеле, по шайбе забросили Эван Бушар, Колтон Севьюр и Коннор Макдэвид. За хозяев отличились Райан Донато, Джаред Макканн и Карсон Суси.

Таким образом, «Эдмонтон» одержал вторую победу подряд, проиграв до этого в пяти матчах кряду.

После 29 игр «Ойлерз» с 36 очками занимают восьмое место в таблице Западной конференции, «Сиэтл» идёт на 15-й строчке в той же конференции, набрав 23 балла в 30 встречах.

22 декабря «Кракен» встретится с «Аризоной Койотс», «Эдмонтон» 21 декабря сыграет с «Анахайм Дакс».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2021, воскресенье. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Донато (Гики, Флёри) – 04:18' (5x5)   2:0 Макканн (Эберле, Шварц) – 09:07' (5x5)   2:1 Бушар (Мароди, Драйзайтль) – 13:05' (5x5)   2:2 Фёгеле (Ямамото, Драйзайтль) – 17:08' (5x4)   2:3 Севьюр (Макдэвид) – 32:52' (5x5)   3:3 Суси (Лозон, Эберле) – 36:33' (5x5)   3:4 Фёгеле (Бушар, Драйзайтль) – 48:54' (5x5)   3:5 Макдэвид (Кассиан) – 59:08' (en)
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