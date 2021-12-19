«Эдмонтон» отыгрался с 0:2 и обыграл «Сиэтл» в основное время

Сегодня, 12 декабря, в Сиэтле на «Климат Плейдж-Арене» «Сиэтл Кракен» принимал «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (2:2, 1:1, 1:0).
В составе победителей дубль оформил Уоррен Фёгеле, по шайбе забросили Эван Бушар, Колтон Севьюр и Коннор Макдэвид. За хозяев отличились Райан Донато, Джаред Макканн и Карсон Суси.
Таким образом, «Эдмонтон» одержал вторую победу подряд, проиграв до этого в пяти матчах кряду.
После 29 игр «Ойлерз» с 36 очками занимают восьмое место в таблице Западной конференции, «Сиэтл» идёт на 15-й строчке в той же конференции, набрав 23 балла в 30 встречах.
22 декабря «Кракен» встретится с «Аризоной Койотс», «Эдмонтон» 21 декабря сыграет с «Анахайм Дакс».
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