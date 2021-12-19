Россия — Финляндия на Кубке Первого канала: статистика и история встреч
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Сегодня, 19 декабря, сборная России по хоккею проведёт свой заключительный матч на Кубке Первого канала 2021 года. В матче за победу в турнире подопечные Алексея Жамнова на «ЦСКА-Арене» в Москве встретятся с командой Финляндии.
Трансляция матча между российской и финской сборными начнётся в 15:30 по московскому времени. Игру можно будет посмотреть в прямом телеэфире и на сайте Федерации хоккея России. Кубок Первого канала проводится с 2006 года. На этом турнире сборные России и Финляндии встречались 15 раз. 13 побед на счету хоккеистов сборной России, 2 – у сборной Финляндии.
|Год
|Турнир
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|2006
|Кубок Первого канала
|Россия — Финляндия
|3:0
|Счастливый, Никулин, Морозов
|2007
|Кубок Первого канала
|Россия — Финляндия
|4:1
|Д. Марков, Сапрыкин, Непряев, Ф. Фёдоров — Лайне
|2008
|Кубок Первого канала
|Россия — Финляндия
|4:1
|Прошкин, Зарипов (2), Счастливый — Воутилайнен
|2009
|Кубок Первого канала
|Россия — Финляндия
|2:3
|Михнов, Сушинский — Хютёнен, Пельтонен, Контиола
|2010
|Кубок Первого канала
|Россия — Финляндия
|6:2
|Радулов, Кайгородов, Чурилов (2), Мозякин, Морозов — Пюёряля, Нордлунд
|2011
|Кубок Первого канала
|Россия — Финляндия
|3:0
|Никулин, Кокарев, Шипачёв
|2012
|Кубок Первого канала
|Россия — Финляндия
|3:1
|Шипачёв, Малкин, Ковальчук — Мяэнпяя
|2013
|Кубок Первого канала
|Россия — Финляндия
|2:3
|Чудинов, Ковальчук — Палола, Хартикайнен, Хютёнен
|2014
|Кубок Первого канала
|Россия — Финляндия
|2:0
|Медведев, Плотников
|2015
|Кубок Первого канала
|Россия — Финляндия
|8:1
|Зарипов (2), Апальков, Радулов (2), Чудинов, Ковальчук (2) — Пильстрём
|2016
|Кубок Первого канала
|Россия — Финляндия
|4:3
|Шалунов, Яковлев, Телегин, Ковальчук — Х. Песонен, Хаапала, Аалтонен
|2017
|Кубок Первого канала
|Россия — Финляндия
|3:0
|Андронов, Шалунов, Ничушкин
|2018
|Кубок Первого канала
|Россия — Финляндия
|5:0
|Капризов, Токранов, Нестеров, Гавриков, М. Григоренко
|2019
|Кубок Первого канала
|Россия — Финляндия
|2:0
|Слепышев (2)
|2020
|Кубок Первого канала
|Россия — Финляндия
|5:1
|Шипачёв, Воронков (2), Карнаухов, Кузьменко — Х. Песонен
Комментарии
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