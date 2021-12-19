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Россия — Финляндия на Кубке Первого канала: статистика и история встреч

Россия — Финляндия на Кубке Первого канала: статистика и история встреч
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Сегодня, 19 декабря, сборная России по хоккею проведёт свой заключительный матч на Кубке Первого канала 2021 года. В матче за победу в турнире подопечные Алексея Жамнова на «ЦСКА-Арене» в Москве встретятся с командой Финляндии.

Турнирная таблица Кубка Первого канала - 2021

Трансляция матча между российской и финской сборными начнётся в 15:30 по московскому времени. Игру можно будет посмотреть в прямом телеэфире и на сайте Федерации хоккея России. Кубок Первого канала проводится с 2006 года. На этом турнире сборные России и Финляндии встречались 15 раз. 13 побед на счету хоккеистов сборной России, 2 – у сборной Финляндии.

ГодТурнирСоперникиСчётАвторы голов
2006Кубок Первого каналаРоссия — Финляндия3:0Счастливый, Никулин, Морозов
2007Кубок Первого каналаРоссия — Финляндия4:1Д. Марков, Сапрыкин, Непряев, Ф. Фёдоров — Лайне
2008Кубок Первого каналаРоссия — Финляндия4:1Прошкин, Зарипов (2), Счастливый — Воутилайнен
2009Кубок Первого каналаРоссия — Финляндия2:3Михнов, Сушинский — Хютёнен, Пельтонен, Контиола
2010Кубок Первого каналаРоссия — Финляндия6:2Радулов, Кайгородов, Чурилов (2), Мозякин, Морозов — Пюёряля, Нордлунд
2011Кубок Первого каналаРоссия — Финляндия3:0Никулин, Кокарев, Шипачёв
2012Кубок Первого каналаРоссия — Финляндия3:1Шипачёв, Малкин, Ковальчук — Мяэнпяя
2013Кубок Первого каналаРоссия — Финляндия2:3Чудинов, Ковальчук — Палола, Хартикайнен, Хютёнен
2014Кубок Первого каналаРоссия — Финляндия2:0Медведев, Плотников
2015Кубок Первого каналаРоссия — Финляндия8:1Зарипов (2), Апальков, Радулов (2), Чудинов, Ковальчук (2) — Пильстрём
2016Кубок Первого каналаРоссия — Финляндия4:3Шалунов, Яковлев, Телегин, Ковальчук — Х. Песонен, Хаапала, Аалтонен
2017Кубок Первого каналаРоссия — Финляндия3:0Андронов, Шалунов, Ничушкин
2018Кубок Первого каналаРоссия — Финляндия5:0Капризов, Токранов, Нестеров, Гавриков, М. Григоренко
2019Кубок Первого каналаРоссия — Финляндия2:0Слепышев (2)
2020Кубок Первого каналаРоссия — Финляндия5:1Шипачёв, Воронков (2), Карнаухов, Кузьменко — Х. Песонен
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