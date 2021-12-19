Россия — Финляндия на Кубке Первого канала: статистика и история встреч

Сегодня, 19 декабря, сборная России по хоккею проведёт свой заключительный матч на Кубке Первого канала 2021 года. В матче за победу в турнире подопечные Алексея Жамнова на «ЦСКА-Арене» в Москве встретятся с командой Финляндии.

Трансляция матча между российской и финской сборными начнётся в 15:30 по московскому времени. Игру можно будет посмотреть в прямом телеэфире и на сайте Федерации хоккея России. Кубок Первого канала проводится с 2006 года. На этом турнире сборные России и Финляндии встречались 15 раз. 13 побед на счету хоккеистов сборной России, 2 – у сборной Финляндии.