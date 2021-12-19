Бомбардирская гонка НХЛ: Драйзайтль и Макдэвид обошли Овечкина

Сегодня, 19 декабря, в Сиэтле на «Климат Плейдж-Арене» «Сиэтл Кракен» принимал «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (2:2, 1:1, 1:0).



По ходу матча в составе «Эдмонтона» немецкий нападающий Леон Драйзайтль отдал две результативные передачи, а канадский форвард Коннор Макдэвид забросил шайбу и отдал передачу. Оба хоккеиста набрали по два очка. Теперь у них по 49 баллов – это на два больше, чем у капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, на счету которого 47 баллов (22+25).

«Вашингтон» ближайший матч сыграет завтра, 20 декабря, в 3:00 мск с «Лос-Анджелес Кингз». «Эдмонтон» встретится с «Анахайм Дакс» 21 декабря.