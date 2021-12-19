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Радулов не может забить 20 матчей подряд, у него худший показатель полезности в «Далласе»

Радулов не может забить 20 матчей подряд, у него худший показатель полезности в «Далласе»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3, благодаря чему им удалось прервать 5-матчевую серию поражений. Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов не может отличиться на протяжении 20 матчей подряд.

Всего на счету россиянина 27 матчей, в которых он набрал 12 очков: забросил одну шайбу и отдал 11 результативных передач. Его показатель полезности составляет «-14» – он худший в команде по этому показателю.

После 28 игр «Даллас» с 30 очками занимает 12-е место в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

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