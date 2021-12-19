Пешан: 60% на 40%, что НХЛ не приедет на Олимпиаду

Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан прокомментировал поражение от сборной Швеции (3:2).

«Мы снова очень неудачно начали игру, как и накануне. И у меня нет объяснения, почему так произошло. Потом мы постепенно пришли в себя. И во втором периоде заиграли уже лучше, вели в счёте. Но глупые удаления в третьем периоде сломали нам игру.

Какое отношение к результату? Каждый результат важен, каждый матч важен. Поэтому мы не удовлетворены. Мы неубедительно играем в этом сезоне, плохо начали. Но сейчас мы ждём новостей из Северной Америки, изменится что-то или нет. Но в целом, конечно, мы не удовлетворены тем, как выступает команда на данный момент.

Изменились ли ожидания в плане приезда НХЛ? Сейчас, конечно, трудно сказать, что происходит. Если судить по последним новостям, то, наверное, 60% на 40% за то, что они не смогут приехать. Но тут я не берусь это утверждать. В любом случае, если НХЛ не сможет приехать, тогда нам надо будет смотреть тщательнее на Европу, искать там усиление, хотя вариантов не так много.

Может ли сборную после поражений встряхнуть Яромир Ягр? Хотя я так пошутил насчёт Яромира Ягра, на самом деле ситуация, особенно к шуткам, не располагает. Но в целом я не думаю, что у нас проблема с мотивацией. Потому что у нас большие имена и в руководстве есть люди с опытом в НХЛ. С этой стороны проблем нет», — передаёт слова Пешана корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.