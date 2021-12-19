Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стал известен состав сборной России на матч с Финляндией на Кубке Первого канала

Стал известен состав сборной России на матч с Финляндией на Кубке Первого канала
Комментарии

Сегодня, 19 декабря, в Москве на «ЦСКА-Арене» сборная России сыграет с командой Финляндии в заключительном матче на Кубке Первого канала. Встреча состоится в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Федотов (Билялов);
Чистяков — Войнов, К. Марченко — Кадейкин — Чибисов;
Телегин — А. Марченко, Гусев — Карнаухов — Григоренко;
Никишин — Минулин, Толчинский — Семёнов — Грицюк;
Шарипзянов, Ткачёв — Галимов — Плотников, Каменев.

Ранее сборная России обыграла команду Канады (4:3), Швеции (1:0) и Чехии (5:2). Финляндия выиграла у Чехии (3:2, Б) и Канады (4:1).

Напомним, победитель матча станет обладателем Кубка Первого канала — 2021.

Новость по теме
Сборная России сыграет с Финляндией на Кубке Первого канала в белой ретроформе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021