Стал известен состав сборной России на матч с Финляндией на Кубке Первого канала

Сегодня, 19 декабря, в Москве на «ЦСКА-Арене» сборная России сыграет с командой Финляндии в заключительном матче на Кубке Первого канала. Встреча состоится в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Федотов (Билялов);

Чистяков — Войнов, К. Марченко — Кадейкин — Чибисов;

Телегин — А. Марченко, Гусев — Карнаухов — Григоренко;

Никишин — Минулин, Толчинский — Семёнов — Грицюк;

Шарипзянов, Ткачёв — Галимов — Плотников, Каменев.

Ранее сборная России обыграла команду Канады (4:3), Швеции (1:0) и Чехии (5:2). Финляндия выиграла у Чехии (3:2, Б) и Канады (4:1).

Напомним, победитель матча станет обладателем Кубка Первого канала — 2021.