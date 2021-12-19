Игорь Ларионов подвёл итоги первого периода матча Россия — Финляндия

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов, который в настоящий момент возглавляет олимпийскую команду, подвёл итоги первого периода встречи второго этапа Евротура, Кубка Первого канала, между Россией и Финляндией.
«Четвёртый матч за пять дней нашей команды – это не оправдание, это факт. Пока не можем найти ключ к финской обороне, которая всегда отличается дисциплиной. Очень интересно, что финны всё время держат трёх человек в обороне, мало возможностей выйти три в два или четыре в три, пока такого я не видел», — сказал Ларионов в эфире Первого канала.
Напомним, в эти минуты проходит четвёртый матч сборной России по хоккею в рамках 2-го этапа Евротура — Кубка Первого канала, в котором подопечные Алексея Жамнова встречаются с Финляндией. Встреча проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Счёт после первого периода — 1:0 в пользу финнов.
- 19 декабря 2021
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