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Общий зачёт Евротура: Россия — на третьем месте, Финляндия вышла на первое место

Общий зачёт Евротура: Россия — на третьем месте, Финляндия вышла на первое место
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Сборная Финляндии стала обладателем Кубка Первого канала, в решающем матче одержав победу в овертайме над командой России со счётом 3:2.

В общем зачёте Еврохоккейтура финская команда вышла на первое место, после шести матчей имея в своём активе 13 баллов. На второй строчке расположилась сборная Швеции, набравшая 12 очков после шести игр.

Турнирная таблица Еврохоккейтура

Российская команда находится на третьем месте, в её активе 10 баллов после шести проведённых встреч (без учёта матча с Канадой на Кубке Первого канала). Замыкает таблицу Еврохоккейтура сборная Чехии, у которой набран всего один балл после шести встреч.

Следующим этапом Еврохоккейтура станут Хоккейные игры Beijer — 2021, которые должны пройти в первой половине 2022 года в Швеции.

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