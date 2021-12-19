Общий зачёт Евротура: Россия — на третьем месте, Финляндия вышла на первое место
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Сборная Финляндии стала обладателем Кубка Первого канала, в решающем матче одержав победу в овертайме над командой России со счётом 3:2.
В общем зачёте Еврохоккейтура финская команда вышла на первое место, после шести матчей имея в своём активе 13 баллов. На второй строчке расположилась сборная Швеции, набравшая 12 очков после шести игр.
Российская команда находится на третьем месте, в её активе 10 баллов после шести проведённых встреч (без учёта матча с Канадой на Кубке Первого канала). Замыкает таблицу Еврохоккейтура сборная Чехии, у которой набран всего один балл после шести встреч.
Следующим этапом Еврохоккейтура станут Хоккейные игры Beijer — 2021, которые должны пройти в первой половине 2022 года в Швеции.
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