Россия — Финляндия на Кубке Первого канала! Наши идут за очередной победой и трофеем, LIVE

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить вам текстовую трансляцию четвёртого матча сборной России на Кубке Первого канала — 2021 в режиме LIVE. Во втором матче игрового дня команда Алексея Жамнова встретится со сборной Финляндии. Встреча состоится на «ЦСКА-Арене» в Москве и начнётся в 15:30 по московскому времени.
После четырёх игровых дней сборная России располагается на первом месте в турнирной таблице домашнего этапа Евротура. Ранее наша сборная с минимальным преимуществом последовательно переиграла команды Канады (4:3) и Швеции (1:0), а также уверенно разобралась с Чехией (5:2).
Финны в вынесенном матче в Праге обыграли по буллитам чехов (3:2), а вчера в Москве взяли верх над канадцами (4:1). Таким образом, в сегодняшнем очном противостоянии будет решён вопрос о победителе турнира.
Поскольку команды провели разное количество матчей, места будут распределены по проценту набранных очков. Это означает, что сборной России для завоевания титула достаточно не проиграть в основное время.
В первом матче последнего игрового дня турнира на московский лёд выйдут сборные Чехии и Швеции. Эта встреча начнётся в 11:00 мск.
Турнирный расклад перед матчем Россия-Финляндия
Напоминаем расклад перед заключительным матчем Кубка Первого канала. В активе россиян победы над канадцами (4:3), шведами (1:0) и чехами (5:2). Финны в вынесенном матче в Праге обыграли по буллитам Чехию (3:2), а вчера в Москве взяли верх над командой Канады (4:1). В сегодняшнем очном противостоянии будет решён вопрос о победителе турнира. Поскольку команды провели разное количество матчей (Финляндия не играла со Швецией), места будут распределены по проценту набранных очков. Это означает, что сборной России для завоевания титула достаточно не проиграть в основное время. В случае победы Финляндии по итогам трёх периодов она станет победителем турнира.
Здравствуйте, уважаемые читатели! Приветствуем вас на заключительном игровом дне Кубка Первого канала-2021. В первом матче, который только что стартовал на «ЦСКА-Арене», встретятся Чехия и Швеция, а в 15:30 мск в очной битве за трофей сойдутся Россия и Финляндия.
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