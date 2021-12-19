Всё самое главное и интересное о заключительном матче сборной России на домашнем этапе Евротура.

Россия — Финляндия на Кубке Первого канала! Наши идут за очередной победой и трофеем, LIVE

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить вам текстовую трансляцию четвёртого матча сборной России на Кубке Первого канала — 2021 в режиме LIVE. Во втором матче игрового дня команда Алексея Жамнова встретится со сборной Финляндии. Встреча состоится на «ЦСКА-Арене» в Москве и начнётся в 15:30 по московскому времени.

После четырёх игровых дней сборная России располагается на первом месте в турнирной таблице домашнего этапа Евротура. Ранее наша сборная с минимальным преимуществом последовательно переиграла команды Канады (4:3) и Швеции (1:0), а также уверенно разобралась с Чехией (5:2).

Финны в вынесенном матче в Праге обыграли по буллитам чехов (3:2), а вчера в Москве взяли верх над канадцами (4:1). Таким образом, в сегодняшнем очном противостоянии будет решён вопрос о победителе турнира.

Поскольку команды провели разное количество матчей, места будут распределены по проценту набранных очков. Это означает, что сборной России для завоевания титула достаточно не проиграть в основное время.

В первом матче последнего игрового дня турнира на московский лёд выйдут сборные Чехии и Швеции. Эта встреча начнётся в 11:00 мск.