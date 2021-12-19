Жамнов: есть понимание, сколько игроков КХЛ может поехать на Олимпиаду. Всё зависит от НХЛ

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов подвёл итоги встречи с Финляндией (2:3, ОТ) на Кубке Первого канала, а также рассказал о составе команды на Олимпийские игры 2022 года.



«То, что произошло, происходит от усталости. Игроки устают и теряют концентрацию. Поймите правильно, все мы люди, каждый ошибается. В данной ситуации нам забили гол, но это спорт. Винить кого-то конкретно я не хочу.



Ребята чуть расстроились, хотели выиграть, у нас был шанс в овертайме при игре «4 на 3». Мы впервые на этом турнире проигрывали и два раза вернулись в игру. Просили ребят играть активно, сказалась усталость. Мы рассматриваем разные модели, в моей практике в плане сдвоенных центров это было раньше, когда я играл в НХЛ. Американцы и канадцы это практикуют.

У нас есть понимание, сколько игроков может поехать отсюда на Олимпиаду. Всё будет зависеть от НХЛ. Кто будет сильнее на данном этапе, тот и поедет. Остались ребята с травмами приболевшие. А есть те, кого мы не вызвали, потому что мы их знаем», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.