«Коламбус» поместил в коронавирусный протокол трёх игроков и отменил воскресную тренировку
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«Коламбус Блю Джекетс» на официальном сайте сообщил информацию о внесённых в коронавирусный протокол Национальной хоккейной лиги игроках.
«Мундиры» поместили в ковид-список трёх хоккеистов: нападающих Буна Дженнера и Джека Рословича, а также защитника Габриэля Карлссона. Также «Коламбус» принял решение не проводить воскресную тренировку в целях безопасности.
Ближайший матч в регулярном чемпионате НХЛ у «Коламбуса» запланирован на вторник, 21 декабря, с «Баффало Сэйбрз». «Блю Джекетс» должны были сыграть сегодня, 19 декабря, с «Калгари Флэймз» в гостях, но игра была отменена.
«Коламбус» в настоящий момент занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 29 очков после 28 матчей.
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