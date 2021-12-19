Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Коламбус» поместил в коронавирусный протокол трёх игроков и отменил воскресную тренировку

«Коламбус» поместил в коронавирусный протокол трёх игроков и отменил воскресную тренировку
Комментарии

«Коламбус Блю Джекетс» на официальном сайте сообщил информацию о внесённых в коронавирусный протокол Национальной хоккейной лиги игроках.

«Мундиры» поместили в ковид-список трёх хоккеистов: нападающих Буна Дженнера и Джека Рословича, а также защитника Габриэля Карлссона. Также «Коламбус» принял решение не проводить воскресную тренировку в целях безопасности.

Ближайший матч в регулярном чемпионате НХЛ у «Коламбуса» запланирован на вторник, 21 декабря, с «Баффало Сэйбрз». «Блю Джекетс» должны были сыграть сегодня, 19 декабря, с «Калгари Флэймз» в гостях, но игра была отменена.

«Коламбус» в настоящий момент занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 29 очков после 28 матчей.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021