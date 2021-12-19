«Коламбус» поместил в коронавирусный протокол трёх игроков и отменил воскресную тренировку

«Коламбус Блю Джекетс» на официальном сайте сообщил информацию о внесённых в коронавирусный протокол Национальной хоккейной лиги игроках.



«Мундиры» поместили в ковид-список трёх хоккеистов: нападающих Буна Дженнера и Джека Рословича, а также защитника Габриэля Карлссона. Также «Коламбус» принял решение не проводить воскресную тренировку в целях безопасности.



Ближайший матч в регулярном чемпионате НХЛ у «Коламбуса» запланирован на вторник, 21 декабря, с «Баффало Сэйбрз». «Блю Джекетс» должны были сыграть сегодня, 19 декабря, с «Калгари Флэймз» в гостях, но игра была отменена.



«Коламбус» в настоящий момент занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 29 очков после 28 матчей.