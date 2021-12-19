Источник: победа сборной России над Чехией может не войти в общий зачёт Еврохоккейтура

Победа сборной России над Чехией (5:2) в рамках Кубка Первого канала может не войти в общий зачёт Еврохоккейтура. Об этом сообщает один из организаторов турнира — Шведский хоккейный союз.



«Пока ещё не решено, будет ли проведён дополнительный матч между сборными Финляндии и Швеции. Возможно, чтобы уравнять количество игр, результат матча сборных России и Чехии не будет учитываться в Евротуре, как это было в одном из предыдущих сезонов.

Евротур продолжает следовать правилам Международной федерации хоккея, связанным с трёхочковой системой в том числе и при определении победителя после овертайма и серии буллитов. Команды, победившие в овертайме или по буллитам, получают два очка, а проигравшие — одно», — цитирует Шведский хоккейный союз ТАСС.