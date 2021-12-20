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31 сейв Сорокина не спас «Айлендерс» от поражения в матче с «Вегасом»

31 сейв Сорокина не спас «Айлендерс» от поражения в матче с «Вегасом»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей в серии буллитов (3:3, 2:0 – по буллитам).

В составе победителей забивали Джонатан Маршессо и Ши Теодор (дважды). Также Теодор реализовал решающий послематчевый буллит. В составе «Айлендерс» отличились Брок Нельсон, Киффер Беллоуз и Жан-Габриэль Пажо. Российский голкипер Илья Сорокин пропустил три шайбы и отразил 31 бросок.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Таким образом, «Айлендерс» потерпели второе поражение за последние три матча. «Вегас», в свою очередь, продлил победную серию до пяти матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2021, воскресенье. 22:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Маршессо (Уайтклауд, Смит) – 06:56' (5x5)   1:1 Нельсон (Добсон, Вальстрём) – 11:08' (5x4)   1:2 Теодор (Стивенсон, Пасиоретти) – 45:46' (5x4)   2:2 Беллоуз (Паризе) – 54:19' (5x5)   3:2 Пажо (Вальстрём, Ли) – 57:40' (5x5)   3:3 Теодор (Пьетранджело) – 59:12' (6x5)   3:4 Теодор – 65:00' (ПБ)
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