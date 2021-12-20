«Вашингтон» уступил «Лос-Анджелесу». У Овечкина и Орлова «-2»

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой гостей – 3:2.

На восьмой минуте первого периода счёт открыл нападающий «Вашингтона» Коннор Макмайкл с передачи Джо Снивли. Вторая шайба хозяев была заброшена во втором периоде, отличился Джастин Шульц.

На 38-й минуте Блейк Лизотт в меньшинстве отыграл для «Лос-Анджелеса» одну шайбу. В третьем периоде Кристиан Воланин сравнял счёт, а через несколько минут Адриан Кемпе своим голом вывел гостей вперёд.

У хоккеистов «Вашингтона» Александра Овечкина и Дмитрия Орлова показатель полезности – «-2».