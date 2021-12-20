Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер «Кингз» — об Овечкине: это безумие — остановить величайшего снайпера всех времён

Голкипер «Кингз» — об Овечкине: это безумие — остановить величайшего снайпера всех времён
Комментарии

Голкипер «Лос-Анджелес Кингз» Гаррет Спаркс, сделавший 33 сейва в дебютном и победном матче с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2), поделился мыслями от игры против капитана «столичных» Александра Овечкина.

«Это было просто безумие — выйдя на лёд в матче НХЛ, сыграть против величайшего снайпера всех времён и что-то ему противопоставить», — приводит слова Спаркса официальный сайт НХЛ.

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой гостей – 3:2. У хоккеистов «Вашингтона» Александра Овечкина и Дмитрия Орлова показатель полезности – «-2».

Новость по теме
Овечкин не нанёс ни одного броска в третьем периоде матча с «Кингз» при 16 за первые два
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021