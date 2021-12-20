Голкипер «Кингз» — об Овечкине: это безумие — остановить величайшего снайпера всех времён

Голкипер «Лос-Анджелес Кингз» Гаррет Спаркс, сделавший 33 сейва в дебютном и победном матче с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2), поделился мыслями от игры против капитана «столичных» Александра Овечкина.

«Это было просто безумие — выйдя на лёд в матче НХЛ, сыграть против величайшего снайпера всех времён и что-то ему противопоставить», — приводит слова Спаркса официальный сайт НХЛ.

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой гостей – 3:2. У хоккеистов «Вашингтона» Александра Овечкина и Дмитрия Орлова показатель полезности – «-2».