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«Женю ещё придержат». Гончар рассказал о процессе восстановления Малкина

«Женю ещё придержат». Гончар рассказал о процессе восстановления Малкина
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Тренер сборной России и экс-хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар прокомментировал восстановительный процесс нападающего «пингвинов» Евгения Малкина.

«Дела у него хорошо. Очевиден прогресс, Женя катается, прибавляет. Мы надеемся, что скоро его увидим на льду в матчах НХЛ. «Питтсбург» уже набирает ход, после травм вернулся Сид Кросби. Может, Женю ещё немного придержат и выпустят в конце декабря или в начале января. Я думаю, это будет где-то в тех числах», — приводит слова Гончара официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, перед стартом сезона «Питтсбург» поместил Малкина в долгосрочный список травмированных. Ранее он приступил к индивидуальным тренировкам на льду. Ему прооперировали правое колено. Сообщалось, что он пропустит два месяца после старта сезона.

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