Каменский: надеюсь, что мечта Овечкина сбудется. Но для ОИ отказ НХЛ не катастрофа

Член экспертного совета при Федерации хоккея России, вице-президент Континентальной хоккейной лиги и советник главного тренера сборной России Валерий Каменский поделился мыслями о возможном отказе НХЛ от поездки на Олимпийские игры — 2022.

«Катастрофой это не станет. Турнир всё равно будет интересным. Но для ребят из НХЛ это будет потерей. Зрители хотят посмотреть на лучших. Но жизнь диктует свои условия. Понятно, что тот же Овечкин грезил этой Олимпиадой. Будем оптимистами. Надеемся, что мечта ребят сбудется.



Оптимизм от сборной Жамнова очень большой. Даже если НХЛ не поедет. Много ребят просмотрели. Тренерский штаб состоит из единомышленников. Они будут биться только за первое место», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпийских играх в Пекине 2022 года. Окончательное решение по этому вопросу должно быть озвучено в ближайшие дни. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.



Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.